Cезон ледокольных проводок завершился в акватории Азовского моря

В портах Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога в связи с потеплением завершили период ледокольной проводки судов. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».
Ледокольная проводка длилась 35 суток и завершилась 14 марта 2025 года. Суда «Капитан Мошкин», «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов» и «Капитан Крутов» сопровождали моряков от кромки льда до границ акваторий морских портов. Также использовались буксир «Георгий Седов» и ледокол-буксир-толкач-спасатель «Фанагория».
За период зимней навигации ледоколы провели 57 судов в морской порт Таганрог, 191 судно — в морской порт Азов и 368 судов — в морской порт Ростов-на-Дону. Дополнительно состоялось четыре индивидуальных ледокольных проводки в порты Азова и Ростова.
Большинство ледоколов к этому моменту вернулись на места своей постоянной дислокации. Ледокол «Капитан Мошкин» готовится к переходу на судоремонтное предприятие. «Георгий Седов» и «Фанагория» оказывают буксирные услуги.