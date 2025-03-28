Cезон ледокольных проводок завершился в акватории Азовского моря

За период зимней навигации ледоколы провели 57 судов в морской порт Таганрог, 191 судно — в морской порт Азов и 368 судов — в морской порт Ростов-на-Дону. Дополнительно состоялось четыре индивидуальных ледокольных проводки в порты Азова и Ростова.