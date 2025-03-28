Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cезон ледокольных проводок завершился в акватории Азовского моря

В портах Ростова, Азова и Таганрога завершили период ледокольной проводки судов.

Источник: Комсомольская правда

В портах Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога в связи с потеплением завершили период ледокольной проводки судов. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Ледокольная проводка длилась 35 суток и завершилась 14 марта 2025 года. Суда «Капитан Мошкин», «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов» и «Капитан Крутов» сопровождали моряков от кромки льда до границ акваторий морских портов. Также использовались буксир «Георгий Седов» и ледокол-буксир-толкач-спасатель «Фанагория».

За период зимней навигации ледоколы провели 57 судов в морской порт Таганрог, 191 судно — в морской порт Азов и 368 судов — в морской порт Ростов-на-Дону. Дополнительно состоялось четыре индивидуальных ледокольных проводки в порты Азова и Ростова.

Большинство ледоколов к этому моменту вернулись на места своей постоянной дислокации. Ледокол «Капитан Мошкин» готовится к переходу на судоремонтное предприятие. «Георгий Седов» и «Фанагория» оказывают буксирные услуги.