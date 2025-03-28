В Самаре временно отключат воду 2 и 3 апреля

— 2 апреля сотрудники компании проведут работы по замене пожарного гидранта. С 10:00 до 15:00 ХВС отключат по адресам: ул. Промышленности, 116, частный сектор по улице Промышленности, 118−150, 125−155, ул. Авроры, 9Б, ул. Промышленности, 111 и частный сектор по улице Ессентуковской, — отметили в сообщении.