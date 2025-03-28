В Самаре временно отключат воду 2 и 3 апреля

В Самаре местных жителей предупредили о проведении работ на сетях водоснабжения. На некоторых улицах временно отключат холодную воду, об этом сообщили в «РКС-Самара».
— 2 апреля сотрудники компании проведут работы по замене пожарного гидранта. С 10:00 до 15:00 ХВС отключат по адресам: ул. Промышленности, 116, частный сектор по улице Промышленности, 118−150, 125−155, ул. Авроры, 9Б, ул. Промышленности, 111 и частный сектор по улице Ессентуковской, — отметили в сообщении.
С 20:00 3 апреля до 08:00 4 апреля ХВС отключат по следующим адресам: ул. Республиканская, 50, 56, 58, 73; ул. Свободы, 193; ул. Гвардейская, 22; ул. Енисейская, 54; ул. Строителей, 27, 29, 31, 35; пр. Металлургов, 77, 79, 80, 80 г, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 89, 92, 91, 93, 94, 96.