Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Четыре семьи в ближайшее время воссоединятся с семьями в России и на Украине при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и Международного комитета Красного Креста, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Радостная новость с белорусско-украинской границы — воссоединяются 4 семьи. Приближали этот светлый день в напряженной работе с Международным комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами, в переговорах с украинской стороной», — сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что в Россию возвращается пожилая гражданка РФ, она едет из города Сумы к сыну в Смоленскую область, а также супруги, которые проживали под Киевом, — они едут в Нижегородскую область.
«На Украину отправляются мать с ребенком, которые, преодолев все трудности, направляются к главе семьи в Харьковскую область, 9-летний мальчик, проживавший с дедушкой в Подмосковье — он воссоединится с мамой на Украине», — добавила омбудсмен.