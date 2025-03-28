В Иркутской области проведут масштабное обследование геодезических пунктов

Основная сложность заключается в том, что более 90% этих объектов расположены в труднодоступных и удаленных районах региона. Геодезические пункты служат основой для множества важных работ: от кадастрового учета до масштабного строительства. Именно благодаря им специалисты могут точно определять границы населенных пунктов, объектов недвижимости и других значимых территорий.