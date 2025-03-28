В Иркутской области проведут масштабное обследование геодезических пунктов

В 2025 году в регионе запланирована проверка 156 ключевых геодезических объектов, включая 84 пункта государственной геодезической сети, 68 нивелирных и 4 гравиметрических пункта. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе управления Росреестра региона.
Эти специальные точки на местности играют важнейшую роль для точного определения координат, высот и изучения гравитационного поля Земли.
— В настоящее время из общего количества пунктов геодезических сетей, которых в нашей области насчитывается почти 32 тысячи, обследовано около 8 процентов, — поделились в управлении.
Основная сложность заключается в том, что более 90% этих объектов расположены в труднодоступных и удаленных районах региона. Геодезические пункты служат основой для множества важных работ: от кадастрового учета до масштабного строительства. Именно благодаря им специалисты могут точно определять границы населенных пунктов, объектов недвижимости и других значимых территорий.