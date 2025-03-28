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В Омске зафиксирована самая теплая температура воздуха

Температурный рекорд синоптики зарегистрировали вчера, 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 марта, синоптики Обь-Иртышского УГМС зарегистрировали новый температурный рекорд. Вчерашний день стал самым теплым за всю историю многолетних наблюдений.

Как сообщили в УГМС, предыдущий температурный максимум — + 8,4 градуса — был зафиксирован в 2023 году. Нынешним 27 марта градусник показывал + 9,2.

Феномен синоптики объяснили влиянием обширного азиатского антициклона. В ближайшие дни сухая и теплая погода сохранится на всей территории Омской области. В субботу, 29 марта, температурный максимум может составить + 13 градусов, в воскресенье — +15.