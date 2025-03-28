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Российский певец Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Молдову: Артист не согласен с пограничниками

Певцу не разрешили въезд в Молдову в июле 2022 года.

Источник: соцсети

Исполнитель Филипп Киркоров подал апелляцию в Высшую судебную палату на решение Апелпалаты о запрете ему въезда в Молдову.

Напомним, 5 ноября 2024 года кишиневская Апелпалата удовлетворила апелляцию Генинспектората погранполиции на решение суда низшей инстанции, который отменил решение погранвластей от июля 2022 года, запретившее ему въезд в Республику Молдова.

Певцу не разрешили въезд в Молдову в июле 2022 года. Он прибыл в Кишинев чартерным рейсом, но после ожидания решения пограничников в VIP-зале аэропорта получил отказ во въезд в нашу страну.

«После прохождения певцом контроля было установлено, что условия для получения разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — заявили представители погранполиции.

Источник: t.me/nemdnews.