Российский певец Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Молдову: Артист не согласен с пограничниками

Исполнитель Филипп Киркоров подал апелляцию в Высшую судебную палату на решение Апелпалаты о запрете ему въезда в Молдову.
Напомним, 5 ноября 2024 года кишиневская Апелпалата удовлетворила апелляцию Генинспектората погранполиции на решение суда низшей инстанции, который отменил решение погранвластей от июля 2022 года, запретившее ему въезд в Республику Молдова.
Певцу не разрешили въезд в Молдову в июле 2022 года. Он прибыл в Кишинев чартерным рейсом, но после ожидания решения пограничников в VIP-зале аэропорта получил отказ во въезд в нашу страну.
«После прохождения певцом контроля было установлено, что условия для получения разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — заявили представители погранполиции.
Источник: t.me/nemdnews.