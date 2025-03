В России вышел боевик с Джейсоном Стейтемом «Мастер»

Глобально «Мастер», понятно, плюс-минус тот же самый фильм, что и «Пчеловод». Однако дьявол в деталях: ~новая лента кажется работой чуть более тонкой и причесанной.~ Вместо ярко выраженной иронии «Пчеловода», — картины неровной, но навеки вписанной в историю кинематографа уже одной великой фразой to bee or not to bee, — здесь Стейтем и Эйер большую часть дороги стараются держать каменные лица. Первый час лента существует как бы в традициях школы Сильвестра Сталлоне — изначального автора местного сценария, который несколько лет назад взялся адаптировать книжный цикл о приключениях Левона Кейда (не стоит удивляться: литературный первоисточник есть даже у «Крепкого орешка», а сага Чака Диксона, писателя и комиксиста, известного историями про Карателя и Бэтмена, сегодня насчитывает порядка дюжины романов, так что вполне заряжена на кинофраншизу).