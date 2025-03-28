В России вышел боевик с Джейсоном Стейтемом «Мастер»

Настоящая же поэзия вплетается в ткань ленты, когда Стейтем начинает методично избавляться от крупных объемов наркотиков. Покупаются они вроде бы для дела, однако это не точно: суть поступков Кейда, признаться, очевидна не всегда, по сюжету он движется скорее на вайбе, временами «Мастер» — это постнарративное кино, которое потихоньку приподнимается от Земли. Так вот, сверточек в речку, пакетик в раковину — и на подступах к финальному побоищу окружающую среду наконец безвозвратно поднакрывает. Вдруг оказывается, что герои все спешат, бегут куда-то — мимо белого яблока Луны, которая шпарит с неба безразмерно расширенным зрачком, помещая «Мастера» в неизведанное пространство между фильмами «Брюс Всемогущий» Тома Шедьяка и «Меланхолия» Ларса фон Триера. ~Саундтреком этого действа становится, конечно же, эпичная оркестровка бетховенской «Лунной сонаты»~ — настолько важного в рамках «Мастера» произведения, что Стейтем в начале даже специально подчеркивает, произнося грандиозное: «Лунная соната»… очень красиво… «Как говорит Сет Роген в замечательном сериале “Киностудия”, все любят закольцовку. А уж такую обезоруживающую — тем более.