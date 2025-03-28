Подошли к концу поиски пропавшего три недели назад уфимца

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно три недели назад, 7 марта он ушел из дома и долго не возвращался обратно. Отмечалось, что он нуждается в медицинской помощи. К счастью, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.