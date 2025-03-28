Дрозденко доложил Путину о поддержке семей с первым ребенком

«Владимир Владимирович, есть такая проблема на самом деле. Несмотря на то, что мы растем по численности населения, это в основном за счет того, что мы привлекательный регион по внешней миграции. У нас, кстати, сейчас минимальная смертность за всю историю Ленинградской области и самая высокая продолжительность жизни. Но по демографии, по рождению особенно первого ребенка, у нас есть проблемы. Если, например, по многодетным семьям мы за восемь лет выросли в три раза, то у нас отставание от большинства регионов по рождению первого ребенка», — сказал Дрозденко.