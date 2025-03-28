Совмин убрал из базы тунеядцев две категории белорусов

Вместе с тем под понятие «тунеядец» не попадут и те, кто стоит на учете в органах ФСЗН и платит обязательные страховые взносы. Это значит, что если человек официально не трудоустроен в Беларуси, но делает исправно отчисления, то его будут считать занятым в экономике.