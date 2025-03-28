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Совмин убрал из базы тунеядцев две категории белорусов

Совмин Беларуси изменил постановление о незанятых в экономике.

Источник: Комсомольская правда

Совмин убрал из базы тунеядцев две категории белорусов. Это следует из постановления белорусского правительства № 168 от 24 марта 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Согласно документу, из базы тунеядцев исключили белорусов, получающих образование в дневной форме на территории стран Евразийского экономического союза. Речь идет про следующие страны: Казахстан, Армения, Кыргызстан, Россия (при условии, если они обратятся в комиссию).

Кроме того, исключили и тех белорусов, кто получает образование за рубежом по направлениях республиканских органов государственного управления в рамках исполнения обязательств по межгосударственным и межправительственным международным договорам Беларуси.

Вместе с тем под понятие «тунеядец» не попадут и те, кто стоит на учете в органах ФСЗН и платит обязательные страховые взносы. Это значит, что если человек официально не трудоустроен в Беларуси, но делает исправно отчисления, то его будут считать занятым в экономике.

Тем временем Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.

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