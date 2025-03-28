В Ростове-на-Дону обсудили подготовку квалифицированных кадров для рынка труда

— Мы считаем, что бесшовная подготовка инженеров начинается уже с детского сада, когда рождается первая детская мечта о профессии. Для малышей подготовлен специальный проект ранней профориентации. В легкой форме мы пробуждаем у ребятишек интерес к инженерным специальностям, — поделилась Лидия Новосельцева.