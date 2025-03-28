В Ростове-на-Дону обсудили подготовку квалифицированных кадров для рынка труда

В Ростове-на-Дону 26 марта состоялся круглый стол на тему «Подготовка квалифицированных кадров, соответствующих актуальным требованиям рынка труда города Ростова-на-Дону». Он был организован Общественной палатой Ростова-на-Дону и приурочен к старту национального проекта «Кадры», который инициирован Президентом России. Мероприятие прошло на базе Донского государственного технического университета.
К диалогу подключились представители региональной и городской власти, высшей школы, руководители бизнес-направлений. Участие в обсуждении приняла и депутат донского парламента, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России Лидия Новосельцева. Она рассказала об опыте подготовки кадров для машиностроительной отрасли страны.
Депутат Лидия Новосельцева рассказала о проектах, которые позволяют привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и разработок. Фото: РРО СоюзМаш.
— Мы считаем, что бесшовная подготовка инженеров начинается уже с детского сада, когда рождается первая детская мечта о профессии. Для малышей подготовлен специальный проект ранней профориентации. В легкой форме мы пробуждаем у ребятишек интерес к инженерным специальностям, — поделилась Лидия Новосельцева.
Напомним, что при поддержке Союза машиностроителей в Ростове были открыты десятки инженерных классов с углубленным изучением математики, физики, информатики, а также включением робототехники, графики и других предметов.
Также депутат рассказала о проектах, которые позволяют привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и разработок.
— Мы обеспечиваем информационное, образовательное сопровождение таких ребят, предлагаем им целевые места в профильных вузах, — уточнила парламентарий.
На круглом столе участники подчеркнули важность распространения успешного опыта в подготовке кадров, а также внедрения действенных механизмов адаптации молодых профессионалов и их удержания в отрасли. Дополнительно было одобрено предложение о запуске в регионе производственной аспирантуры, ориентированной на решение практических задач местных предприятий.