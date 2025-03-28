В Казани представили обновленный локомотив ВЛ80С

В пресс-службе отметили, что обновление направлено на улучшение условий труда и повышение комфорта для локомотивных бригад.
Вместо старого остекления установлены современные ударопрочные стеклопакеты с электрообогревом. Также модернизирована система кондиционирования.
В интерьере кабины появилось светодиодное освещение, пришедшее на смену люминесцентному. Установлен санитарно-гигиенический блок с биотуалетом, умывальником и баком с подогревом воды.
Кроме того, в кабине появились новые удобства: выдвижные подстаканники, вешалки, а также розетки на 220 В с USB- и Type-C-портами.
Модернизация проводилась с учетом пожеланий локомотивных бригад.
Группа компаний «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт и модернизацию тягового подвижного состава, производство узлов и деталей для его ремонта.