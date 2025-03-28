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В Казани представили обновленный локомотив ВЛ80С

В сервисном локомотивном депо «Юдино-Казанский» в Казани представили модернизированный электровоз ВЛ80С-1524. Об этом сообщает пресс-служба компании «ЛокоТех».

В пресс-службе отметили, что обновление направлено на улучшение условий труда и повышение комфорта для локомотивных бригад.

Вместо старого остекления установлены современные ударопрочные стеклопакеты с электрообогревом. Также модернизирована система кондиционирования.

В интерьере кабины появилось светодиодное освещение, пришедшее на смену люминесцентному. Установлен санитарно-гигиенический блок с биотуалетом, умывальником и баком с подогревом воды.

Кроме того, в кабине появились новые удобства: выдвижные подстаканники, вешалки, а также розетки на 220 В с USB- и Type-C-портами.

Модернизация проводилась с учетом пожеланий локомотивных бригад.

Группа компаний «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт и модернизацию тягового подвижного состава, производство узлов и деталей для его ремонта.