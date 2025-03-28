Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан вложит более 700 млн рублей в создание логистического центра в Омске

Омскую область посетила делегация из Ферганской области Республики Узбекистан.

Источник: Комсомольская правда

В Омскую область прибыла делегация из Узбекистана. С коллегами из Ферганской области омичи обсудили развитие торгово-экномических связей и реализацию совместных проектов.

Как сообщил зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко, один из таких проектов — это создание логистического центра «Фрут-Сити». Здесь уже ведется строительство оптово-розничных складов для хранения и продажи фруктов и овощей. Узбекистан как один из основных поставщиков плодоовощной продукции планирует вложить в проект порядка 700 млн рублей. Также эта площадка будет доступна и для омских сельхозпроизводителей.

Также делегация посетила АО «Поликон». В планах — поставка оборудования и организация производства на территории Ферганской области. Кроме того, гости выразили заинтересованность в поставках в Узбекистан омского мороженого.