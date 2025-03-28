Педиатр назвала обязательную схему медосмотра детей в Беларуси

Специалист отметила, что после этого ребенка посещают раз в неделю до достижения месячного возраста, а затем ведутся ежемесячные осмотры вплоть до года. Она акцентировала внимание на том, что обязательно нужно измерять вес, рост, окружность головы и грудной клетки. В случае необходимости назначаются общие анализы крови и мочи (детям до трех месяцев обязательно).