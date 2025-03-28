Педиатр назвала обязательную схему медосмотра детей в Беларуси

Специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии Министерства здравоохранения, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Анна Котова назвала обязательную схему медосмотра детей в Беларуси, пишет БелТА.
По ее словам, существует две группы диспансерного наблюдения: до года, а также с одного года и до 17 лет. Котова уточнила, что диспансеризацией детей врачи занимаются с момент их рождения:
— Она начинается с первого дня после выписки из роддома. В первые три дня участковый врач и медсестра осматривают ребенка на дому.
Специалист отметила, что после этого ребенка посещают раз в неделю до достижения месячного возраста, а затем ведутся ежемесячные осмотры вплоть до года. Она акцентировала внимание на том, что обязательно нужно измерять вес, рост, окружность головы и грудной клетки. В случае необходимости назначаются общие анализы крови и мочи (детям до трех месяцев обязательно).
— Не обходится без осмотра врачом-хирургом или ортопедом на предмет исключения патологий суставов или изменения костной ткани, а также неврологом.
Врач отметила, что по тому, как протекали беременность и роды, определяются группы риска, где более углубленно наблюдают детей на первом году жизни. Речь идет про группы риска по патологии центральной нервной системы, по внутриутробному инфицированию, по развитию анемии и синдрому внезапной смерти. Она пояснила, что, определяя указанное, педиатр строит схему наблюдения за ребенком.
Кроме того, с двухмесячного возраста начинается вакцинация. Она также является медицинской профилактикой.
— В обязательную схему диспансеризации также входит осмотр стоматолога, проведение антропометрии, с шести лет измерение артериального давления, с 11 — оценка остроты слуха и остроты зрения. При оформлении детей в учреждения образования проводятся дополнительно осмотры неврологом, хирургом, сдаются ОАК и АОМ, — перечислила главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники.
Специалист напомнила, что диспансеризация детей проводится в месяц рождения ребенка. По ее словам, подобное дает возможность спланировать посещение поликлиники и заранее записаться к специалистам. Она добавила, что результатом медосмотра с комплексной оценкой состояния здоровья пациента является определение группы здоровья.
Так, первая группы — это абсолютно здоровые дети, втора — дети с функциональными отклонениями. Что касается третьей группы, то речь идет про детей, у которых развиваются хронические заболевания. А четвертая группа — это дети, у которых есть ограничения жизнедеятельности.
— Также в медицинской справке врач дает рекомендации по диете, закаливанию, рассадке в классе в связи с состоянием зрения, определяет группу по физкультуре.
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