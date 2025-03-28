В Беларуси обсуждается предложение о введении ответственности за нецензурную брань

«Одна из насущных и острых проблем — тема сквернословия. Прилюдное использование бранных, нецензурных слов настолько распространилось в современном обществе, что захватило даже самые юные умы и уста. Подобные слова употребляют дети, школьники, молодежь, причем не только мальчики, но и девочки. В православной церкви пристрастие к сквернословию прямо называется грехом. С прискорбием можно отметить, что в нынешнее время свой язык от злых и нецензурных слов не хранят очень и очень многие, сквернословие приобретает массовый характер», — рассказал митрополит Вениамин.
На одном из своих заседаний совет обсуждал эту тему. «Мы обратились к Институту социологии Национальной академии наук Беларуси и Белорусскому комитету молодежных организаций с предложением провести исследование о влиянии на общество, в особенности на детей и молодежь, бранной, нецензурной речи и рекламы азартных игр в силу их широкого распространения. Также сейчас осуществляется реализация инициативы совета по включению в тематику единых дней информирования населения Беларуси темы чистоты речи. Обсуждается в качестве одного из средств предложение ввести в законодательство ответственность за нецензурную брань, подобно той норме, которая существовала ранее», — отметил митрополит Вениамин.
«Ряд мероприятий по проблеме сквернословия будет проведен самим советом, — дополнил митрополит Вениамин. — Так, в рамках молодежного проекта “Здоровое слово”, к участию в котором планируется пригласить Министерство образования, по инициативе совета состоится республиканский (межвузовский) молодежный конкурс социальных роликов о чистоте речи и пагубности ненормативной лексики. Братство в честь Иоанна Богослова Минской епархии также проводит ставший международным молодежный конкурс “Чистота слова — чистота души”. Запланирован круглый стол по проблеме распространения сквернословия в современном мире. В нем примут участие представители государственных структур, занимающихся законотворческой деятельностью в указанной сфере. Совместно с продюсерским центром “Белроскино” планируется создать и распространить в молодежных социальных сетях тематические социальные ролики, посвященные профилактике сквернословия, употребления энергетических напитков и других товаров, способных нанести вред здоровью, увлечения азартными играми».