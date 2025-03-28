В Беларуси обсуждается предложение о введении ответственности за нецензурную брань

На одном из своих заседаний совет обсуждал эту тему. «Мы обратились к Институту социологии Национальной академии наук Беларуси и Белорусскому комитету молодежных организаций с предложением провести исследование о влиянии на общество, в особенности на детей и молодежь, бранной, нецензурной речи и рекламы азартных игр в силу их широкого распространения. Также сейчас осуществляется реализация инициативы совета по включению в тематику единых дней информирования населения Беларуси темы чистоты речи. Обсуждается в качестве одного из средств предложение ввести в законодательство ответственность за нецензурную брань, подобно той норме, которая существовала ранее», — отметил митрополит Вениамин.