Движение поездов на МЦД-4 изменится 29 марта из-за путевых работ

Отмечается, что на Калужском направлении часть электричек проследует от и до «Лесного Городка», «Солнечной», «Мещерской» и «Площади трех вокзалов». Интервалы движения частично увеличатся до 15 минут. На участке от «Курской» до «Марьиной Рощи» с начала движения до 6:30 интервалы движения частично будут увеличены до 30 минут, а в течение дня — до 15 минут.