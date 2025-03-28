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Движение поездов на МЦД-4 изменится 29 марта из-за путевых работ

На четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления 29 марта изменится движение поездов из-за путевых работ. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«29 марта изменится движение поездов на МЦД-4 и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления. С коллегами из ОАО “РЖД” продолжаем проводить путевые работы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в связи с этим 29 марта с начала движения до 6:00 поезда не будут ходить на участке от станции «Железнодорожная» до «Нижегородской».

Также, по данным пресс-службы, в течение дня на Нижегородском направлении будут увеличены интервалы движения поездов до 15 минут. Часть поездов дальнего пригорода проследует от и до станций «Фрязево», «Храпуново», «Железнодорожная» и «Площадь трех вокзалов».

Отмечается, что на Калужском направлении часть электричек проследует от и до «Лесного Городка», «Солнечной», «Мещерской» и «Площади трех вокзалов». Интервалы движения частично увеличатся до 15 минут. На участке от «Курской» до «Марьиной Рощи» с начала движения до 6:30 интервалы движения частично будут увеличены до 30 минут, а в течение дня — до 15 минут.