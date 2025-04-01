Что россияне думают о выплатах 100 тысяч рублей беременным школьницам: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Новость о введении выплаты в 100 тыс. руб. в Орловской области слышали, видели или читали 53% опрошенных. Что-то слышали, но не вдавались в подробности — 24%, совсем не знакомы с новостью — 23%, затруднились ответить — 1%.
Последствия введения единовременной выплаты
42% россиян считают, что распространение выплат на школьниц может привести к увеличению числа беременностей среди несовершеннолетних. 22% полагают, что такое развитие событий скорее вероятно, 17% склоняются к мнению, что вероятность увеличения числа беременностей невелика, и 15% считают, что этого не произойдет. Затруднились ответить 3% участников опроса.
Большинство респондентов считают, что выплаты не повлияют на уменьшение количества абортов среди несовершеннолетних. Из них 29% твердо в этом уверены, и столько же думают, что это скорее не окажет влияния. 24% полагают, что выплаты могут помочь снизить количество абортов среди несовершеннолетних, 11% точно уверены в этом. Еще 7% не затруднились с ответом.
Поддержка несовершеннолетних беременных
Наиболее эффективным методом поддержки для несовершеннолетних беременных девушек большинство респондентов считают психологическую помощь (60%). Также востребованными мерами считают помощь в уходе за ребенком после рождения (53%), консультации по вопросам получения образования (47%) и дополнительную финансовую поддержку помимо разовой выплаты (46%). 9% затруднились с ответом, а 8% предложили свои варианты: среди них чаще всего упоминались «предоставление бесплатной возможности прерывания нежелательной беременности» и «обеспечение жильем».
При этом часть участников опроса уверены, что «такая категория граждан не нуждается в дополнительной поддержке». Сумма ответов превышает 100%, поскольку респондентам предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответов.
Профилактика нежелательной беременности среди несовершеннолетних
В вопросе профилактики нежелательной беременности среди несовершеннолетних респонденты высоко оценили эффективность почти всех предложенных мер:
- Распространение понятных для подростков информационных материалов — 66%
- Проведение просветительских занятий в образовательных учреждениях — 58%
- Активное вовлечение родителей в обсуждение темы — 51%
- Встречи с медицинскими специалистами — 51%
- Встречи с психологами — 41%
- 5% респондентов предложили свои методы профилактики, среди которых наиболее популярны: «пропаганда контрацепции», «бесплатное предоставление средств контрацепции», «повышение уровня нравственности и культуры», а также «ужесточение ответственности за вступление в половые отношения с несовершеннолетними»
- Затруднились ответить — 4%
Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов.
36% опрошенных считают, что в их регионе проживания предпринимается недостаточное количество усилий по профилактике нежелательной беременности среди несовершеннолетних. 29% не осведомлены по этой теме и затруднились ответить, 26% считают, что скорее недостаточное. Лишь 3% уверены, что принимаемых мер достаточно, а 5% оценивают их скорее достаточными.
По федеральным округам респонденты распределились следующим образом:
- Центральный — 42%
- Северо-Западный — 16%
- Приволжский — 14%
- Южный — 10%
- Уральский — 7%
- Сибирский — 7%
- Северо-Кавказский — 3%
- Дальневосточный — 2%