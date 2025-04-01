Что россияне думают о выплатах 100 тысяч рублей беременным школьницам: результаты опроса Новостей Mail

Большинство респондентов считают, что выплаты не повлияют на уменьшение количества абортов среди несовершеннолетних. Из них 29% твердо в этом уверены, и столько же думают, что это скорее не окажет влияния. 24% полагают, что выплаты могут помочь снизить количество абортов среди несовершеннолетних, 11% точно уверены в этом. Еще 7% не затруднились с ответом.