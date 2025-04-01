Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что россияне думают о выплатах 100 тысяч рублей беременным школьницам: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о вводе единовременной выплаты в 100 тысяч рублей для школьниц, которые встали на учет по беременности.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 27—28 марта. В опросе приняли участие свыше 21 тысячи человек из более чем 50 регионов России.

Новость о введении выплаты в 100 тыс. руб. в Орловской области слышали, видели или читали 53% опрошенных. Что-то слышали, но не вдавались в подробности — 24%, совсем не знакомы с новостью — 23%, затруднились ответить — 1%.

Последствия введения единовременной выплаты

42% россиян считают, что распространение выплат на школьниц может привести к увеличению числа беременностей среди несовершеннолетних. 22% полагают, что такое развитие событий скорее вероятно, 17% склоняются к мнению, что вероятность увеличения числа беременностей невелика, и 15% считают, что этого не произойдет. Затруднились ответить 3% участников опроса.

Большинство респондентов считают, что выплаты не повлияют на уменьшение количества абортов среди несовершеннолетних. Из них 29% твердо в этом уверены, и столько же думают, что это скорее не окажет влияния. 24% полагают, что выплаты могут помочь снизить количество абортов среди несовершеннолетних, 11% точно уверены в этом. Еще 7% не затруднились с ответом.

Поддержка несовершеннолетних беременных

Наиболее эффективным методом поддержки для несовершеннолетних беременных девушек большинство респондентов считают психологическую помощь (60%). Также востребованными мерами считают помощь в уходе за ребенком после рождения (53%), консультации по вопросам получения образования (47%) и дополнительную финансовую поддержку помимо разовой выплаты (46%). 9% затруднились с ответом, а 8% предложили свои варианты: среди них чаще всего упоминались «предоставление бесплатной возможности прерывания нежелательной беременности» и «обеспечение жильем».

При этом часть участников опроса уверены, что «такая категория граждан не нуждается в дополнительной поддержке». Сумма ответов превышает 100%, поскольку респондентам предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответов.

Профилактика нежелательной беременности среди несовершеннолетних

В вопросе профилактики нежелательной беременности среди несовершеннолетних респонденты высоко оценили эффективность почти всех предложенных мер:

  • Распространение понятных для подростков информационных материалов​ — 66%
  • Проведение просветительских занятий в образовательных учреждениях — 58%
  • Активное вовлечение родителей в обсуждение темы — 51%
  • Встречи с медицинскими специалистами​ — 51%
  • Встречи с психологами — 41%
  • 5% респондентов предложили свои методы профилактики, среди которых наиболее популярны: «пропаганда контрацепции», «бесплатное предоставление средств контрацепции», «повышение уровня нравственности и культуры», а также «ужесточение ответственности за вступление в половые отношения с несовершеннолетними»
  • Затруднились ответить — 4%

Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов.

36% опрошенных считают, что в их регионе проживания предпринимается недостаточное количество усилий по профилактике нежелательной беременности среди несовершеннолетних. 29% не осведомлены по этой теме и затруднились ответить, 26% считают, что скорее недостаточное. Лишь 3% уверены, что принимаемых мер достаточно, а 5% оценивают их скорее достаточными.

По федеральным округам респонденты распределились следующим образом:

  • Центральный — 42%
  • Северо-Западный — 16%
  • Приволжский — 14%
  • Южный — 10%
  • Уральский — 7%
  • Сибирский — 7%
  • Северо-Кавказский — 3%
  • Дальневосточный — 2%