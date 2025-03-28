Главные новости недели с 24 по 28 марта 2025 года

Путин заявил, что неясно, с кем вести переговоры в Киеве, так как власть там нестабильна. Он предложил обсудить введение временного управления под эгидой ООН и нескольких стран для организации выборов. Песков заявил, что руководство Украины потеряло контроль над внутренними процессами, что и заставляет говорить о необходимости внешнего управления.