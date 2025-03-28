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Главные новости недели с 24 по 28 марта 2025 года

Итоги недели с 24 по 28 марта 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 24 по 28 марта 2025 года.

Путин предложил ввести на Украине внешнее управление

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин заявил, что неясно, с кем вести переговоры в Киеве, так как власть там нестабильна. Он предложил обсудить введение временного управления под эгидой ООН и нескольких стран для организации выборов. Песков заявил, что руководство Украины потеряло контроль над внутренними процессами, что и заставляет говорить о необходимости внешнего управления.

Минобороны сообщило о фактическом уничтожении ГИС «Суджа»

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

ВСУ ударили HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа». Минобороны РФ сообщило, что в результате атаки произошел пожар, и объект был фактически уничтожен.

В Таиланде и Мьянме произошло сильное землетрясение

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Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы. Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме. Число погибших в Мьянме, по прогнозам Геологической службы США, может превысить 1 тыс.

Суд арестовал основателя холдинга «Русагро» Мошковича

Источник: РИА "Новости"

Мещанский суд Москвы отправил миллиардера под арест до 25 мая, отклонив ходатайство о залоге в 1 млрд руб. Следствие заявило, что у Мошковича есть паспорт Израиля, и он может «покинуть Россию в любую минуту».

Батискаф с россиянами потерпел крушение в Египте

Источник: Sindbad Club

У берегов Хургады затонул прогулочный батискаф. Погибли шесть россиян, включая двоих детей. Всего на борту находились 45 российских туристов.