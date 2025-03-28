Почему россиянам аннулируют ИИН в Казахстане: пояснение МВД

— В соответствии с законодательством, ИИН у нас аннулируется по ходатайству уполномоченного органа. Если в период оформления ИИН были нарушены процедурные вопросы, то в последующем ИИН аннулируется. Либо, допустим, гражданин Российской Федерации, возможно, выехал и больше не находится в Казахстане. Есть такое понятие «условное исключение ИИН». Ведь ИИН для чего нужен? Для получения услуг, для оформления банковских карточек, независимо от страны происхождения. В целом, чтобы услуги были для них доступны. Если человек не проживает в Казахстане, следовательно ИИН ему не нужен и его ИИН аннулируется, — сказал глава Комитета, отвечая на вопросы журналистов.
В отношении обсуждаемых в социальных сетях сообщении о якобы массовом аннулировании ИИН для россиян, Аталыков отметил, что по данным фактам проводятся проверочные мероприятия.
— Был определенный период, когда часть ИИН оформлялись с нарушениями процедур, по ним проводятся проверочные мероприятия. Более подробную информацию, в соответствии со статьей 201 УПК мы, конечно, разгласить не можем. Проверочные мероприятия проводятся в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, — сказал спикер.
Привести примеры аннулирования ИИН россиян он отказался, сославшись на тайну следствия.