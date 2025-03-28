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Почему россиянам аннулируют ИИН в Казахстане: пояснение МВД

ИИН аннулируется в случае его оформления с нарушением процедурных вопросов. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

— В соответствии с законодательством, ИИН у нас аннулируется по ходатайству уполномоченного органа. Если в период оформления ИИН были нарушены процедурные вопросы, то в последующем ИИН аннулируется. Либо, допустим, гражданин Российской Федерации, возможно, выехал и больше не находится в Казахстане. Есть такое понятие «условное исключение ИИН». Ведь ИИН для чего нужен? Для получения услуг, для оформления банковских карточек, независимо от страны происхождения. В целом, чтобы услуги были для них доступны. Если человек не проживает в Казахстане, следовательно ИИН ему не нужен и его ИИН аннулируется, — сказал глава Комитета, отвечая на вопросы журналистов.

В отношении обсуждаемых в социальных сетях сообщении о якобы массовом аннулировании ИИН для россиян, Аталыков отметил, что по данным фактам проводятся проверочные мероприятия.

— Был определенный период, когда часть ИИН оформлялись с нарушениями процедур, по ним проводятся проверочные мероприятия. Более подробную информацию, в соответствии со статьей 201 УПК мы, конечно, разгласить не можем. Проверочные мероприятия проводятся в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, — сказал спикер.

Привести примеры аннулирования ИИН россиян он отказался, сославшись на тайну следствия.