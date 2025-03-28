Почему россиянам аннулируют ИИН в Казахстане: пояснение МВД

— В соответствии с законодательством, ИИН у нас аннулируется по ходатайству уполномоченного органа. Если в период оформления ИИН были нарушены процедурные вопросы, то в последующем ИИН аннулируется. Либо, допустим, гражданин Российской Федерации, возможно, выехал и больше не находится в Казахстане. Есть такое понятие «условное исключение ИИН». Ведь ИИН для чего нужен? Для получения услуг, для оформления банковских карточек, независимо от страны происхождения. В целом, чтобы услуги были для них доступны. Если человек не проживает в Казахстане, следовательно ИИН ему не нужен и его ИИН аннулируется, — сказал глава Комитета, отвечая на вопросы журналистов.