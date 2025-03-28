В Госдуму внесли проект о создании единого реестра нуждающихся в жилье

«Проект федерального закона предусматривает создание единого реестра граждан, имеющих право на получение государственной, муниципальной поддержки в целях улучшения жилищных условий (далее — единый реестр граждан), в единой информационной системе жилищного строительства (далее — ЕИСЖС), а также устанавливает обязанность размещения органами госвласти и органами МСУ информации и документов в едином реестре граждан в отношении граждан, имеющих право на получение такой поддержки», — сказано в пояснительной записке.