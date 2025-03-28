В Госдуму внесли проект о создании единого реестра нуждающихся в жилье

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создать единый реестр граждан, имеющих право на получение господдержки по улучшению жилищных условий, документ доступен в думской электронной базе.
«Проект федерального закона предусматривает создание единого реестра граждан, имеющих право на получение государственной, муниципальной поддержки в целях улучшения жилищных условий (далее — единый реестр граждан), в единой информационной системе жилищного строительства (далее — ЕИСЖС), а также устанавливает обязанность размещения органами госвласти и органами МСУ информации и документов в едином реестре граждан в отношении граждан, имеющих право на получение такой поддержки», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект закрепляет возможность органов госвласти и органов МСУ использовать единую информационную систему в целях автоматизации процессов реализации своих полномочий в области жилищных отношений, в том числе при назначении и предоставлении мер государственной, муниципальной жилищной поддержки гражданам.
Также проектом предусматривается расширение задач единого института развития в жилищной сфере, в том числе содействие развитию государственного и муниципального жилищного фондов и организационное, информационное и аналитическое обеспечение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Как отмечают в кабмине, создание единого реестра граждан позволит обеспечить анализ достаточности, в том числе жилищного фонда социального использования и специализированного жилого фонда, обоснованное прогнозирование потребности в приобретении органами госвласти и органами МСУ жилых помещений, а также повысить эффективность и скорость принятия решений о предоставлении жилых помещений нуждающимся гражданам.