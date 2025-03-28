Сергей Петрин рассказал, когда в Воронеже отремонтируют «Молекулу ДНК»

Напомним, в начале февраля глава города сообщил, что к 80-летию Победы будет отремонтирована пирамида у Памятника Славы. Она была построена по проекту архитектора Леонида Яновского в 2000 году, когда отмечалась 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Теперь она является визитной карточкой города. Косметический ремонт затронет и малые пирамиды, которые находятся на островке безопасности на Московском проспекте. На эти цели предусмотрено чуть более четырех млн рублей.