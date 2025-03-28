Сергей Петрин рассказал, когда в Воронеже отремонтируют «Молекулу ДНК»

В Воронеже планируют отреставрировать «Молекулу ДНК», об этом глава города Сергей Петрин сообщил в своем Telegram-канале.
«Продолжаем приводить в порядок памятные символы города. На следующей неделе объявим торги на ремонт объекта, посвященного советской науке и расположенного на кольце улиц Фридриха Энгельса, Мира и Феоктистова», — написал мэр.
Легендарный памятник, получивший в народе название «Молекула ДНК», был установлен во второй половине прошлого века. Со временем стела сильно обветшала настолько, что ее планировали даже убрать, но в итоге было решено выполнить реставрацию. Сегодня, по прошествии почти 15 лет, конструкцию снова нужно привести в порядок.
«Учитывая сложность конструкции и ее существенный износ, для выполнения работ будет демонтирована наземная часть конструкции — с обязательным условием сохранения максимально возможного количества декоративных элементов», — рассказал Сергей Петрин, пообещав, что «молекула» сохранит свой узнаваемый вид.
Вес части, которую предстоит демонтировать, составит почти семь тонн. Планируется выполнить усиление фундаментов, восстановить существующие и изготовить новые конструктивные и декоративные части. После всех работ памятный знак вернется на свое место. На это подрядчику дается трехмесячный срок со дня заключения контракта.
Напомним, в начале февраля глава города сообщил, что к 80-летию Победы будет отремонтирована пирамида у Памятника Славы. Она была построена по проекту архитектора Леонида Яновского в 2000 году, когда отмечалась 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Теперь она является визитной карточкой города. Косметический ремонт затронет и малые пирамиды, которые находятся на островке безопасности на Московском проспекте. На эти цели предусмотрено чуть более четырех млн рублей.