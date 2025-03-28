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В Ростове временно отключат воду в нескольких районах в начале апреля

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об отключении воды в начале апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове временно отключат воду в нескольких районах в начале апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

В связи с проведением работ по реконструкции водопроводной линии, 3 и 4 апреля в ряде районов города будет временно приостановлено водоснабжение. Отключение продлится с 09:00 3 апреля до 09:00 4 апреля и затронет следующие территории: район, ограниченный улицами Скачкова, Дальневосточная, Собино, Саши Чебанова, переулком Ярославским и улицей Профсоюзной. Также воды не в будет на улице Вагулевского, Балашовская, Привокзальная, переулки Вагонный, Моторный и проспект Стачки.

Причиной отключения является реконструкция водопроводной линии диаметром 200 мм по переулку Олимпийскому.