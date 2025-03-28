В колледжах Башкирии появятся ещё 2 тысячи бюджетных мест.

В Башкирии с нового учебного года в колледжах республики появятся еще 2 тысячи бюджетных мест. На это из бюджета республики выделены 170 млн рублей. Всего в этом году в колледжах будет 24 299 бюджетных мест.
Об этом сообщил министр образования и науки Башкортостана Ильдар Мавлетбердин на выездном заседании комитета Госдумы по просвещению.
По данным министра, 1500 мест предназначаются для устранения кадровой потребности машиностроительной отрасли предприятий.
Более 100 бюджетных мест дополнительно появится для абитуриентов желающих поступать на ИТ-специальности.
250 мест распределят на специальности медицинского профиля.