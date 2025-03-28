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В Иркутске ремонтируют асфальт по особой технике

Повреждения устраняют с помощью рециклера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По поручению мэра Руслана Болотова в областном центре идет масштабный ремонт дорожного полотна с использованием литого асфальта. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города. Работы ведутся круглосуточно во всех районах города силами трех бригад муниципального предприятия «Иркутскавтодор» с привлечением специализированной техники.

— Сейчас мы можем устранять повреждения асфальта только с помощью рециклера. Отмечу, он применяется только для глубоких ям. Как только установятся среднесуточные положительные температуры, будем использовать струйно-инъекционный метод, — сообщил председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Чертков.

Уже отремонтированы участки на улицах Ширямова, 30-й Дивизии, Пискунова, Лермонтова, Сергеева и других важных магистралях. В этом году планируется отремонтировать более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Особое внимание ремонту асфальта на Байкальской и Маршала Конева. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет обновлено 34 участка дорог общей протяженностью свыше 30 километров.