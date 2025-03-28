Baza: Пашу Техника не могут привезти из Таиланда из-за критического состояния

«Состояние Паши критическое На лечение нужна очень большая сумма. На данный момент речь идет о девяти млн рублей, чтобы его как-то в чувства привести. Дальше должна быть сложная операция, но мы пока не знаем, какая именно. Он проходит обследование. Видимо, оперировать будут легкие. У нас пока нет чека из больницы, потому что в Таиланде все делается небыстро. Нам обещали сегодня-завтра выставить счет, во сколько обойдется лечение», — рассказал Марк.