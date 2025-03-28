Более 30 фельдшеров в Башкирии получат по полмиллиона рублей

Сегодня, 28 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал, что во время рабочих поездок по республике часто посещает фельдшерско-акушерские пункты. В своей публикации он подчеркнул важность обеспечения доступности медицинской помощи в сельской местности.
По словам руководителя региона, за последние годы в республике было модернизировано около 500 ФАПов, десять участковых больниц и врачебных амбулаторий. Однако глава Башкирии особо подчеркнул, что основную ценность представляют сами медицинские работники, работающие в этих учреждениях.
Для привлечения специалистов в сельскую местность, как поведал Радий Хабиров, активно используются как федеральная программа «Земский доктор / Земский фельдшер», так и республиканская — «Земский фельдшер». Глава региона добавил, что в текущем году участникам региональной программы планируется выделить 33 выплаты по 500 тысяч рублей каждому.
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