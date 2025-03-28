Более 30 фельдшеров в Башкирии получат по полмиллиона рублей

Сегодня, 28 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал, что во время рабочих поездок по республике часто посещает фельдшерско-акушерские пункты. В своей публикации он подчеркнул важность обеспечения доступности медицинской помощи в сельской местности.