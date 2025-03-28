Опубликованы варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы РФ, выяснило РИА Новости.
С 1 апреля 2025 года прохождение тестирования является обязательным для всех иностранных граждан, планирующих обучаться в российских общеобразовательных организациях.
Диагностические материалы сформированы индивидуально для каждой ступени обучения, с 1 по 11 класс. В структуру работы включены задания, которые проверяют навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со 2 класса в диагностической работе также появляются задания на проверку навыков чтения и письма.
«То есть компетенции, необходимые для того, чтобы успешно освоить программу отечественных школ наравне с ребятами из России», — пояснили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Для успешного прохождения тестирования ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно».
«Тройка как минимальный балл, установленный приказом Рособрнадзора, соответствует сумме первичных баллов, которые экзаменуемый получает за выполнение каждого задания», — отметили в ведомстве.
Диагностические материалы для проведения тестирования будут направлены в региональные органы управления образованием не позднее 1 апреля 2025 года.