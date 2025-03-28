Опубликованы варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка

Диагностические материалы сформированы индивидуально для каждой ступени обучения, с 1 по 11 класс. В структуру работы включены задания, которые проверяют навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со 2 класса в диагностической работе также появляются задания на проверку навыков чтения и письма.