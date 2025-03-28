«Перепись» зубров прошла в Беловежской пуще

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Численность зубров в Национальном парке «Беловежская пуща» достигла 726 особей, это на 36 больше по сравнению с началом 2024 года, сообщили в Нацпарке.
«Всего учтено 726 зубров, по сравнению с 2024 годом, популяция увеличилась на 36 голов», — сказано в сообщении Национального парка «Беловежская пуща».
Там отмечено, что считали животных не только на всей территории Нацпарка, но и на участках смежных землепользователей.
Ученые при переписи зубров установили не только их численность, но и структуру популяции по полу и возрасту.
Были и особенности учета — в больших скоплениях зубров, где стадо превышало более 50 особей, считали зубров при помощи квадрокоптера и фотоаппарата с длиннофокусным объективом.
По результатам «переписи» установлено, что всего взрослых самцов, которым более трех с половиной лет, 132 особи, взрослых самок — 378, молодняка в возрасте 1,5−3,5 года — 127, а телят 2024 года рождения — 89, сообщили в Нацпарке.
В зимний период зубры обитали на территории Свислочского, Пружанского и Каменецкого районов Брестской области.
В Нацпарке есть 8 зубров, которых знают все туристы, посетившие Беловежскую пущу, — эти красавцы содержатся в демонстрационных вольерах.
Разведение зубров в Беловежском национальном парке началось в сентябре 1929 года, когда в Пущу привезли чистокровного зубра Боруса, потом к нему доставили двух самок Бисерту и Бискаю.