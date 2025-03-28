Геологический возраст мамонтенка Яны из Якутии может превышать 100 тыс. лет

ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Геологический возраст обнаруженного в Якутии в 2024 году мамонтенка Яны может превышать 100 тыс. лет, сказал журналистам заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов. Ранее радиоуглеродный анализ показал запредельную дату для этого метода, то есть более 50 тыс. лет.
27 марта прошел международный научный семинар, в ходе которого ученые провели вскрытие туши мамонтенка. Они отобрали пробы биологического материала для проведения комплексных исследований и подробного анализа древней находки.
Туша детеныша мамонта была обнаружена в июне 2024 года на термокарстовом провале Батагайка. «Сейчас нам известно, с какого [геологического] слоя вытаивал мамонтенок — эти слои продатированы, и мы точно уже можем сказать, что его геологический возраст должен соответствовать возрасту слоя — 110−130 тыс. лет», — сказал Чепрасов.
Ранее в мире было обнаружено всего шесть мамонтов без учета фрагментированных останков. Так, мамонтенок Яна стала седьмой по счету, также является третьим мамонтенком, обнаруженным в Якутии после Хромского мамонтенка (2009) и мамонтенка Юка (2010).
Ректор СВФУ Анатолий Николаев подчеркивал ранее, что находка является уникальной для российской и мировой науки. Ее сохранность оценивается как исключительная: на голове нет никаких утрат, хобот, уши, ротовая область — без видимых повреждений и деформаций.
Провал Батагайка находится примерно в семи километрах от райцентра — поселка Батагай. Является научным стационаром СВФУ. Провал начал появляться еще в 1960—1970-х годах и за полвека расширился на 800 м. Его протяженность превышает километр, а глубина достигает около 100 м. Края впадины неустойчивы, поскольку площадь котловины продолжает расти. На Батагайке были обнаружены и другие находки — Верхоянская лошадь (2009 год), Батагайский бизон (2009), мумия копытного лемминга (2012), Батагайский жеребенок Фуджи (2018).