Геологический возраст мамонтенка Яны из Якутии может превышать 100 тыс. лет

Провал Батагайка находится примерно в семи километрах от райцентра — поселка Батагай. Является научным стационаром СВФУ. Провал начал появляться еще в 1960—1970-х годах и за полвека расширился на 800 м. Его протяженность превышает километр, а глубина достигает около 100 м. Края впадины неустойчивы, поскольку площадь котловины продолжает расти. На Батагайке были обнаружены и другие находки — Верхоянская лошадь (2009 год), Батагайский бизон (2009), мумия копытного лемминга (2012), Батагайский жеребенок Фуджи (2018).