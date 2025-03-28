В Ростове завершили строительство канализационного коллектора на Локомотивной

В городе износ в некоторых сетях достигает до 70%. Это проблема, которую начали решать на областном уровне. Глава региона Юрий Слюсарь дал поручение достроить в Ростове-на-Дону канализационный коллектор на улице Локомотивной. Сегодня получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.