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В Ростове завершили строительство канализационного коллектора на Локомотивной

В Ростове-на-Дону новый коллектор на Локомотивной будет обслуживать три района.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершили строительство канализационного коллектора на Локомотивной. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Ростова Александр Скрябин 28 марта.

— Множество комментариев в телеграмм-канале вы оставляете на тему проблемы бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг, — отметил Александр Скрябин.

В городе износ в некоторых сетях достигает до 70%. Это проблема, которую начали решать на областном уровне. Глава региона Юрий Слюсарь дал поручение достроить в Ростове-на-Дону канализационный коллектор на улице Локомотивной. Сегодня получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

— Коллектор будет обслуживать территории трех районов города — Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского, — отметил Александр Скрябин.