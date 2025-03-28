В Ростове завершили строительство канализационного коллектора на Локомотивной. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Ростова Александр Скрябин 28 марта.
— Множество комментариев в телеграмм-канале вы оставляете на тему проблемы бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг, — отметил Александр Скрябин.
В городе износ в некоторых сетях достигает до 70%. Это проблема, которую начали решать на областном уровне. Глава региона Юрий Слюсарь дал поручение достроить в Ростове-на-Дону канализационный коллектор на улице Локомотивной. Сегодня получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
— Коллектор будет обслуживать территории трех районов города — Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского, — отметил Александр Скрябин.