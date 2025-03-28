Молекулы жирных кислот помогают раку молочной железы подавлять работу иммунитета

В рамках этих опытов исследователи сравнили, как различается активность генов в опухолевых клетках, уязвимых и стойких к действию иммунотерапии или ее комбинации с химиотерапией. Это помогло ученым открыть свидетельства того, что вероятность выживания клеток трижды негативного рака груди зависела в первую очередь от того, как много они выбрасывали в окружающую среду микроскопических капель жира.