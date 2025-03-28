Власти Башкирии определили дату Дня поминовения и почитания

День поминовения и почитания в республике ввели в 2020 году «в целях содействия сохранению традиций духовной культуры, семейных ценностей, укреплению связей между поколениями». Граждане в этот день могут прийти на кладбища и вспомнить родных и близких. В то же время чиновники должны организовать там субботники и обеспечить удобные маршруты автобусов для доставки всех желающих к местам захоронений родных.