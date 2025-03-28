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Поезду сообщением Курск — Москва летом вернут историческую нумерацию и название «Соловей»

Поезду сообщением Курск — Москва летом 2025 года будут возвращены историческая нумерация и название «Соловей», сообщается в Telegram-канале ОАО «РЖД».

Источник: РИА "Новости"

«Для повышения мобильности населения Курской области как в сообщении со столичным регионом, так и в границах субъекта, ведется непрерывная работа по увеличению количества предоставляемых мест в поездах. В этом году: количество вагонов в поезде № 142/141 Курск — Москва увеличено до максимальных 20, что позволило добавить 180 мест. Летом ему будет возвращена историческая нумерация 106/105 и имя “Соловей”, — говорится в сообщении.

В холдинге напомнили, что электропоезд «Ласточка» № 743/744 Москва — Белгород — Москва теперь ежедневно курсирует составом из 10 вагонов вместо пяти — это дает возможность дополнительно перевозить 340 человек.