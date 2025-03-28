Поезду сообщением Курск — Москва летом вернут историческую нумерацию и название «Соловей»

«Для повышения мобильности населения Курской области как в сообщении со столичным регионом, так и в границах субъекта, ведется непрерывная работа по увеличению количества предоставляемых мест в поездах. В этом году: количество вагонов в поезде № 142/141 Курск — Москва увеличено до максимальных 20, что позволило добавить 180 мест. Летом ему будет возвращена историческая нумерация 106/105 и имя “Соловей”, — говорится в сообщении.