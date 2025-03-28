Шапша: «Обнинск тех» станет мягкой силой для экспансии Росатома на мировой рынок

Международный научно-образовательный центр атомных и смежных технологий «Обнинск тех» создается на родине первой в мире АЭС — в Обнинске. Предполагается, что центр заработает к 2030 году. Он будет готовить специалистов по таким направлениям как замыкание ядерного топливного цикла, четвертое поколение атомной энергетики и ядерная медицина. Кроме того, будут открыты центры конструирования и промышленного дизайна, прототипирования и аддитивных технологий и др. Научная программа будет формироваться с участием стран-партнеров. Базой центра станет Техническая академия Росатома и обнинский филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.