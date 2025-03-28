Шапша: «Обнинск тех» станет мягкой силой для экспансии Росатома на мировой рынок

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Международный научно-образовательный центр атомных и смежных технологий «Обнинск тех» может стать инструментом мягкой силы для экспансии технологий Росатома на мировой рынок. Такое мнение на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Технологическое лидерство» выразил председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Напомню о проекте, который получил поддержку президента, — создание центра ядерного образования мирового уровня, который имеет условное название “Обнинск тех”. Безусловно, технологическое лидерство подразумевает и экспансию Росатома на мировой рынок. И без подготовки кадров для этого, без создания такой мягкой силы, наверное, трудно сделать это максимально эффективно» -, сказал он.
Шапша добавил, что в регионе над проектом работают совместно с МИФИ, Росатомом и НИЦ «Курчатовский институт». По словам губернатора, «Обнинск тех» должен быть интегрирован в число проектов, направленных на реализацию национальной цели по достижению технологического лидерства.
Международный научно-образовательный центр атомных и смежных технологий «Обнинск тех» создается на родине первой в мире АЭС — в Обнинске. Предполагается, что центр заработает к 2030 году. Он будет готовить специалистов по таким направлениям как замыкание ядерного топливного цикла, четвертое поколение атомной энергетики и ядерная медицина. Кроме того, будут открыты центры конструирования и промышленного дизайна, прототипирования и аддитивных технологий и др. Научная программа будет формироваться с участием стран-партнеров. Базой центра станет Техническая академия Росатома и обнинский филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что создание и развитие «Обнинск теха» позволит России к 2030 году занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.