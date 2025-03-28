Белстат: 60,5% браков белорусов с иностранцами были заключены с россиянами

Новый статистический обзор Национального статистического комитета, подготовленный ко 2 апреля, Дню единения народов Беларуси и России, содержит информацию, что 60,5% браков белорусов с иностранцами были заключены в 2024 году с россиянами. Показатель вырос в сравнении с 2023-м на 1,8%.
Сообщается, что речь идет про 957 свадеб с невестой-белоруской и женихом россиянином, а также о 956 браках, в которых невеста из России, а жених из Беларуси. Кроме того, 25 союзов были с женихом и невестой — гражданами Российской Федерации.
Кроме того, в статистическом обзоре говорится, что согласно данным переписи населения 2019 года 7,5% населения республики (или 707 тысяч человек) указали национальность «русский» («русская»). 392 тысячи из них (55,5%) женщины, а 315 тысяч (44,5%) — мужчины.
Тем временем узнали, что известно о реновации жилья в Беларуси: какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте.
Также глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что белорусские банки должны принимать доллары любого образца.
А еще глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.