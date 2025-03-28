Что можно и нельзя делать в первое солнечное затмение 29 марта

Белорусы и все жители планеты Земля смогут увидеть в субботу, 29 марта 2025 года, первое солнечное затмение. Оно начнется в 11.50, а своего пика достигнет в 13.47. Солнечное затмение окажется довольно продолжительным и завершится ближе к 15.43.
Затмение представляет из себя явление, когда можно увидеть, как Луна частично или полностью закрывает Солнце. В тот момент, когда Луна находится между Землей и Солнцем, то она отбрасывает тень. Складывается впечатление, что Солнце закрыто темным пятном.
Вместе с тем специалисты отмечают, что при наблюдении за затмением следует защищать глаза. Все дело в том, что даже при полном затмении солнечный свет может привести к ожогу сетчатки глаз.
«Нужно надевать очки, которые блокируют УФ-лучи, типа таких, что надевают сварщики», — добавляют специалисты.
Солнечное затмение, что нельзя делать.
Не рекомендуется принимать важные решения. Это связано с тем, что затмение может оказывать влияние на рациональное мышление. Кроме того, данный день не подходит для того, чтобы начинать новые проекты. Не следует подписывать важные документы. Вероятен риск ошибок, неудачных сделок. Запрещено вступать в конфликты, выяснять отношения. Нельзя рассказывать о своих планах.
Солнечное затмение, что можно делать.
В период затмения следует отдыхать. Вместе с тем можно проанализировать свои поступки. Кроме того, следует отпустить старое и незавершенное. Также день идеально подходит для того, чтобы заняться спортом.
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