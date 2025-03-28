Что можно и нельзя делать в первое солнечное затмение 29 марта

Не рекомендуется принимать важные решения. Это связано с тем, что затмение может оказывать влияние на рациональное мышление. Кроме того, данный день не подходит для того, чтобы начинать новые проекты. Не следует подписывать важные документы. Вероятен риск ошибок, неудачных сделок. Запрещено вступать в конфликты, выяснять отношения. Нельзя рассказывать о своих планах.