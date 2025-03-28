В Госдуме поддержали увеличение штрафов за нарушение правил прогона скота

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, которой предлагается увеличить со 100 рублей до 1 тысячи рублей действующие штрафы для граждан за нарушение правил прогона скота через железную дорогу. Кроме того, предлагается установить штрафы от трёх до пяти тысяч для должностных лиц, для организаций, причастных к нарушению, предлагается ввести штраф до 50 тысяч рублей.
«Важно понимать: речь идёт не о борьбе с коровами или телегами, а о защите жизни и безопасности. Железная дорога — это высокоорганизованная система, где всё работает по секундам. Любое несанкционированное вмешательство, будь то человек или животное, может спровоцировать трагедию», — сказал Гаврилов.
Парламентарий добавил, что важно поддержать РЖД в данном вопросе.
«Реальность показывает, что в сельских районах подобные случаи — не редкость. И, как бы это ни выглядело со стороны, речь идёт вовсе не о мелких неудобствах, а о рисках, которые могут привести к тяжёлым последствиям. Допустим, корова или целое стадо оказывается на путях. Машинист поезда, увидев животных, вынужден экстренно тормозить. Состав — это не легковая машина, его тормозной путь может достигать километра. Даже если наезда удается избежать, торможение может привести к сбоям в расписании, повреждению состава, а в некоторых случаях — к травмам пассажиров или персонала», — отметил он.
По его словам, действующая система санкций — это «символическое наказание, не дающее ни повода задуматься, ни желания менять поведение», а предлагаемые изменения являются ощутимыми. Он подчеркнул, что такие суммы заставят относиться к правилам серьезно и перестать рассматривать их как формальность.
«Представим другую ситуацию. Деревня граничит с железной дорогой. Люди привыкли перегонять скот к водопою, как это делали десятилетиями. Но за последние годы движение поездов усилилось, скорость увеличилась, график стал плотнее. Без надлежащей координации и соблюдения правил такие прогоны становятся всё более опасными. Новые штрафы — это, по сути, юридическое напоминание о том, что времена изменились, и привычные действия требуют новых подходов», — добавил Гаврилов.
Парламентарий отметил, что появление ответственности для юридических лиц — это шаг к тому, чтобы крупные хозяйства не могли «переваливать» вину на отдельных работников или местных жителей.
«Если организация не обеспечила безопасный перегон скота или не оборудовала переход — она будет платить. Это стимулирует внедрение реальных мер безопасности, а не только подписей в журнале инструктажа», — заключил он.