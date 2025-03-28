В Госдуме поддержали увеличение штрафов за нарушение правил прогона скота

«Реальность показывает, что в сельских районах подобные случаи — не редкость. И, как бы это ни выглядело со стороны, речь идёт вовсе не о мелких неудобствах, а о рисках, которые могут привести к тяжёлым последствиям. Допустим, корова или целое стадо оказывается на путях. Машинист поезда, увидев животных, вынужден экстренно тормозить. Состав — это не легковая машина, его тормозной путь может достигать километра. Даже если наезда удается избежать, торможение может привести к сбоям в расписании, повреждению состава, а в некоторых случаях — к травмам пассажиров или персонала», — отметил он.