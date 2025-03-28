Радий Хабиров подписал указ о призывных комиссиях в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил основной и резервный составы призывных комиссий в республике. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации региона.
В основной состав вошли:
— глава Башкирии Радий Хабиров;
— военный комиссар республики Михаил Блажевич;
— военный инспектор объединенного стратегического командования штаба Центрального военного округа по Башкирии Тимофей Азаров;
— начальник центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики Арсланбек Муталипов;
— министр образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин;
— министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова;
— министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин;
— и другие.
Резервный состав возглавил вице-премьера Башкирии Ирек Сагитов. В составе также: начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата республики Спартак Джикаев, первый заместитель главы Минобра региона Светлана Антипина, первый заместитель руководителя Минздрава Башкирии Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра труда республики Юрий Мельников и др.
Еще утвержден основной состав призывных комиссий городов и районов Башкирии, а также перечень медицинских организаций и учреждений, которые проводят медицинские осмотры при постановке на воинский учет.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.