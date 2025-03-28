Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров подписал указ о призывных комиссиях в Башкирии

Глава Башкирии утвердил состав призывных комиссий.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил основной и резервный составы призывных комиссий в республике. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации региона.

В основной состав вошли:

— глава Башкирии Радий Хабиров;

— военный комиссар республики Михаил Блажевич;

— военный инспектор объединенного стратегического командования штаба Центрального военного округа по Башкирии Тимофей Азаров;

— начальник центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики Арсланбек Муталипов;

— министр образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин;

— министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова;

— министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин;

— и другие.

Резервный состав возглавил вице-премьера Башкирии Ирек Сагитов. В составе также: начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата республики Спартак Джикаев, первый заместитель главы Минобра региона Светлана Антипина, первый заместитель руководителя Минздрава Башкирии Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра труда республики Юрий Мельников и др.

Еще утвержден основной состав призывных комиссий городов и районов Башкирии, а также перечень медицинских организаций и учреждений, которые проводят медицинские осмотры при постановке на воинский учет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.