Невролог объяснила, как предотвратить инсульт

Невролог рассказала, как можно предотвратить инсульт. Об этом специалист Анна Копцева рассказала в интервью News.ru.
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к тяжелым последствиям или даже смерти. Однако риск можно значительно снизить, если следить за здоровьем. Невролог Анна Копцева дала рекомендации, которые помогут сохранить сосуды и избежать катастрофы.
Приоритет — это правильное питание и физическая активность. Эти составляющие залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Так, необходимо сократить количество соли и сахара. Необходимо больше есть овощей, фруктов и правильно составленных блюд. Также важно соблюдать физическую активность. Как минимум необходимо проходить в день пешком 30−40 минут.