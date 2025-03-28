Невролог объяснила, как предотвратить инсульт

Приоритет — это правильное питание и физическая активность. Эти составляющие залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Так, необходимо сократить количество соли и сахара. Необходимо больше есть овощей, фруктов и правильно составленных блюд. Также важно соблюдать физическую активность. Как минимум необходимо проходить в день пешком 30−40 минут.