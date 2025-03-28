Врачи предупреждают об опасности обхватывающих наушников

— Заставляет задуматься длительное использование современных наушников с полностью обхватывающими ушные раковины амбушюрами. Давление на височные или затылочные артерии, которое создают плотные наушники, может временно снизить кровоток. У людей с нарушенной микроциркуляцией, например при атеросклерозе или мигрени, даже легкая компрессия способна вызвать ишемию. Это проявляется пульсирующей болью, аналогичной боли при напряжении или гипоксии, — пояснил Рауль Тен.