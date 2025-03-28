Врачи предупреждают об опасности обхватывающих наушников

Любителям музыки, использующим обхватывающие наушники, стоит быть внимательнее к своему здоровью. Как заявил оториноларинголог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рауль Тен в интервью NEWS.ru, ношение наушников с тугими амбушюрами может негативно сказаться на кровообращении, особенно у людей, страдающих атеросклерозом.
По словам врача, давление от таких наушников нарушает кровоток в сосудах черепа, что может привести к развитию ишемии и, как следствие, к появлению пульсирующей головной боли.
— Заставляет задуматься длительное использование современных наушников с полностью обхватывающими ушные раковины амбушюрами. Давление на височные или затылочные артерии, которое создают плотные наушники, может временно снизить кровоток. У людей с нарушенной микроциркуляцией, например при атеросклерозе или мигрени, даже легкая компрессия способна вызвать ишемию. Это проявляется пульсирующей болью, аналогичной боли при напряжении или гипоксии, — пояснил Рауль Тен.
Врач рекомендует внимательно выбирать наушники, отдавая предпочтение моделям, которые не оказывают избыточного давления на голову, и не злоупотреблять их длительным использованием.