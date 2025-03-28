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Эксперты объясняют рост цен на смартфоны и телевизоры

В марте зафиксирован рост цен на электронику, обусловленный валютными колебаниями.

Источник: Комсомольская правда

В марте 2024 года наблюдается тенденция к повышению цен на бытовую технику, включая смартфоны и телевизоры. Как заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru, основное влияние на стоимость товаров оказывают колебания курса валют и увеличение затрат на логистику.

Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация является следствием санкционных ограничений, которые привели к удорожанию поставок и удлинению маршрутов.

— К концу 2024 года цены на смартфоны увеличились почти на 15%, что немного выше инфляции. На стоимость прежде всего повлияли валютные колебания. Рост цен связан с удорожанием логистики. Из-за санкций поставки стали дороже, а маршруты — длиннее, — пояснил Щербаченко.

По данным Росстата, инфляция в России с 14 по 20 марта составила 0,1%. При этом цены на смартфоны за указанный период выросли на 0,9%, а на телевизоры — на 0,4%.

— Таким образом, можно сделать вывод, что цены растут в пределах инфляции, — заключил Щербаченко.

Несмотря на рост цен, эксперты считают, что ситуация остается контролируемой и находится в пределах инфляционных процессов.