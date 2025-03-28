Жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»

«Наталия вместе с мужем Игорем воспитывают 12 детей. Это очень творческая семья, они неоднократно побеждали в различных семейных конкурсах, все вместе ведут большое подсобное хозяйство. И таких примеров в нашем регионе много, гордимся каждой семьей. Поздравляю Наталию с заслуженным званием», — заявил глава региона.