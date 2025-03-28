Жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Жительница Нижегородской области Наталья Склянчук, воспитывающая 12 детей, первой в регионе удостоена звания «Мать-героиня», сообщил губернатор Глеб Никитин.
«Наталия Склянчук, многодетная мама из Лукояновского муниципального округа, — первая, кому в Нижегородской области президент России Владимир Владимирович Путин присвоил почетное звание “Мать-героиня”, — написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей.
«Наталия вместе с мужем Игорем воспитывают 12 детей. Это очень творческая семья, они неоднократно побеждали в различных семейных конкурсах, все вместе ведут большое подсобное хозяйство. И таких примеров в нашем регионе много, гордимся каждой семьей. Поздравляю Наталию с заслуженным званием», — заявил глава региона.
Он также выразил уверенность, что принимаемые на уровне региона меры поддержки семей «помогут многим парам обрести счастье родительства и стать многодетными».