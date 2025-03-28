Водителя автобуса задержали за ДТП с шестью погибшими под Симферополем

Водитель автобуса, причастный к страшной аварии, произошедшей 24 марта под Симферополем, в результате которой погибли шесть человек, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
Напомним, трагедия произошла около 7:30 на трассе Евпатория-Симферополь, недалеко от села Укромное. Автобус КАВЗ, следовавший по маршруту «Аркадьевка — Симферополь», под управлением водителя 1963 года рождения, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.
В результате столкновения погибли шесть человек, 36 получили травмы различной степени тяжести. По данным Минздрава, в больницы были доставлены 28 взрослых и восемь детей, 17 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время водитель автобуса задержан. Следователи намерены предъявить ему обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
На допросе мужчина заявил, что выезжал с территории аэропорта по кольцевой дороге, и ослепившее его солнце помешало вовремя заметить стоящий на обочине грузовик.