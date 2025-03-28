Водителя автобуса задержали за ДТП с шестью погибшими под Симферополем

Водитель автобуса, причастный к страшной аварии, произошедшей 24 марта под Симферополем, в результате которой погибли шесть человек, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.