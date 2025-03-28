Волонтеры нашли шесть клеток с собаками, которых бросили в лесу Ставрополя

Накануне, 19 марта, когда Ставрополь накрыли аномальные морозы, в местном лесу развернулась ужасающая картина. Зоозащитники обнаружили шестерых бездомных собак, запертых в клетках, без какой-либо еды или воды. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
По данным издания, волонтеры сообщили, что несчастных животных в лесу оставили сотрудники отлова городского лесничества. Активисты утверждают, что псов не смогли принять в Изобильненском пункте временного содержания из-за переполненности, и работники лесничества сочли возможным оставить их на время в лесу.
Информация об этом вопиющем инциденте быстро дошла до ставропольских волонтеров. Очевидцы сообщили, что на Кавказском тракте, в районе 204 квартала, у спуска в лес стоят клетки с собаками, и вокруг нет ни одного человека. В тот момент шел снег с дождем, а земля была скована льдом. Оставленные в одиночестве животные жалобно скулили, не имея возможности укрыться от холода.
В ответ на общественный резонанс, мэрия Ставрополя заявила, что безнадзорные собаки находились на передержке на территории лесничества, а отловлены были после сообщений о нападениях на людей:
— Они были отловлены в Ставрополе после сигнала о нападении на людей. Специализированный пункт не принял их из-за высокой загрузки. Об этом свидетельствует акт, который специалистам муниципалитета выдали в пункте временного содержания в Изобильном.
На данный момент собаки проходят программу ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат). Администрация также пояснила, что наличие бирки у отловленных животных не является гарантией их безопасности для общества, а лишь указывает на то, что собака стерилизована, чипирована и внесена в базу данных.