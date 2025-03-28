Волонтеры нашли шесть клеток с собаками, которых бросили в лесу Ставрополя

Информация об этом вопиющем инциденте быстро дошла до ставропольских волонтеров. Очевидцы сообщили, что на Кавказском тракте, в районе 204 квартала, у спуска в лес стоят клетки с собаками, и вокруг нет ни одного человека. В тот момент шел снег с дождем, а земля была скована льдом. Оставленные в одиночестве животные жалобно скулили, не имея возможности укрыться от холода.