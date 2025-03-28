Стала известна главная тема фестиваля «Наука 0+» в 2025 году

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+), популяризирующий сферу исследований, в 2025 году отметит 20-летие. Главной темой юбилейного события, которое пройдет в 10 странах, определена «Твоя квантовая Вселенная», заявил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
«Этот год для нас вдвойне юбилейный. Совсем недавно Московский университет отметил свое 270-летие, а наш фестиваль науки в этом году пройдет уже в 20-й раз. Мы активно готовимся к очередному фестивалю Nauka 0+, приглашаем всех друзей науки присоединиться к команде фестиваля. Его тема в этом году — “Твоя квантовая Вселенная”. Она отражает задачи объявленного ООН Международного года квантовой науки и технологий. Это возможность для всех участников и гостей фестиваля науки прикоснуться к целой Вселенной открытий, узнать больше о мире, в котором мы живем, вместе с наукой не только познать его, но и сделать лучше», — отметил Садовничий, которого цитирует в своем сообщении пресс-служба университета.
Ректор МГУ также указал на то, что фестиваль сегодня не только объединяет «миллионы участников в России и за рубежом», но и представляет собой постоянно расширяющееся сообщество его соорганизаторов — ведущих университетов, институтов, музеев, парков, предприятий и школ.
Центральной площадкой осеннего фестиваля «Наука 0+» в Москве по традиции станет МГУ. 10−12 октября стенды и аудитории фестиваля откроются в Фундаментальной библиотеке университета, в других его корпусах, а также в здании президиума РАН, в парке «Зарядье», образовательном комплексе «Воробьевы горы», Национальном центре «Россия», ведущих университетах и музеях столицы. Организаторы намерены в юбилейный год провести фестиваль в 10 странах.
«За годы работы фестиваля его совокупная аудитория превысила 100 млн человек. Каждый год в рамках фестиваля организуется более 10 тыс. мероприятий», — также сообщили в пресс-службе университета.
О фестивале.
«Наука 0+» — один из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире, который дает молодежи возможность узнать о последних научных достижениях и вдохновиться технологическими открытиями. Он проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Минувшей осенью фестиваль прошел в том числе в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Китае и на Кубе. ТАСС в 2024 году выступил генеральным информационным партнером события.