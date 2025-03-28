Стала известна главная тема фестиваля «Наука 0+» в 2025 году

«Этот год для нас вдвойне юбилейный. Совсем недавно Московский университет отметил свое 270-летие, а наш фестиваль науки в этом году пройдет уже в 20-й раз. Мы активно готовимся к очередному фестивалю Nauka 0+, приглашаем всех друзей науки присоединиться к команде фестиваля. Его тема в этом году — “Твоя квантовая Вселенная”. Она отражает задачи объявленного ООН Международного года квантовой науки и технологий. Это возможность для всех участников и гостей фестиваля науки прикоснуться к целой Вселенной открытий, узнать больше о мире, в котором мы живем, вместе с наукой не только познать его, но и сделать лучше», — отметил Садовничий, которого цитирует в своем сообщении пресс-служба университета.