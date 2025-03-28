Юрист Хаминский: Долину могут обязать вернуть 112 млн покупательнице квартиры

«С другой — все это происходило в контексте уже запущенной мошеннической схемы. Именно преступники создали условия, при которых Лариса Долина была вынуждена срочно продавать жилье, перевела деньги “на безопасный счет”, а потом лишилась и средств, и имущества. Лурье оказалась втянута в эту историю как финальный покупатель, но суд посчитал, что даже при внешней законности она должна была обратить внимание на слишком низкую цену, общую странность ситуации и, как минимум, поинтересоваться причинами срочности сделки», — объяснил юрист.