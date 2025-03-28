Юрист Хаминский: Долину могут обязать вернуть 112 млн покупательнице квартиры

Хамовнический районный суд Москвы встал на сторону народной артистки России Ларисы Долиной и вернул ей квартиру, которой она лишилась в результате действий мошенников. Однако если решение суда останется без изменений, певице придется выплатить покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, отмечают адвокаты. Почему Долиной придется заплатить, и чем руководствовался суд — в материале «Газеты.Ru».
Хамовнический суд столицы 28 марта удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье — покупательнице ее квартиры. Певица оспаривала сделку по продаже.
«Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Летом 2024 года певица стала жертвой мошенников. Они позвонили ей и сказали, что с ее квартирой кто-то совершает мошеннические действия. Чтобы «срочно их предотвратить», ее вынудили продать жилье за 112 млн рублей, хотя рыночная стоимость квартиры выше. Вырученные деньги злоумышленники заставили перевести на «безопасный счет». К 112 млн рублей артистка добавила собственные сбережения и отдала их аферистам. ~В общей сложности Лариса Долина потеряла около 180 млн~.
Когда певица поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, на проданную квартиру наложили арест. В рамках расследования задержали несколько фигурантов, включая женщину-курьера, которая забирала наличные у Долиной.
Покупательницей квартиры певицы стала Полина Лурье, дочь топ-менеджера одного из IT-холдингов. Однако Лариса Долина отказалась передавать ей ключи и подала на нее заявление в суд. Лурье подала встречное исковое. Она попыталась доказать, что ~стала добросовестным приобретателем, а также потребовала выселить артистку из жилого помещения~.
Суд принял сторону Долиной.
С квартирой, но без денег.
Несмотря на положительное решение суда, певицу могут заставить выплатить Полине Лурье 112 млн рублей, рассказал News.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он уточнил, что решение еще не вступило в силу, и стороны могут встретиться в суде апелляционной инстанции.
«Судя по настрою Лурье, стороны встретятся в суде как минимум еще один раз — уже в апелляционной инстанции. Эти и другие обстоятельства оспариваемых сделок апелляция будет проверять самым тщательным образом. И если решение суда первой инстанции останется без изменений, Лариса Долина будет вынуждена вернуть Полине Лурье 112 млн рублей», — объяснил юрист.
По его словам, одним из основных доводов защиты исполнительницы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям. Похожие апартаменты в том же доме продавались примерно за 190 млн рублей, а Лурье заплатила за жилье меньше.
«Простое сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки», — констатировал Хаминский.
Почему суд встал на сторону Долиной.
Формально суд разрешал спор о праве собственности на квартиру, однако фактически ~произошло столкновение между защитой прав жертвы обмана и охраной прав добросовестного покупателя~, рассказал «Российской газете» генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. По его словам, Полина Лурье действительно заключила сделку по всем формальным правилам — через агентство, оформила документы, оплатила недвижимость.
«С другой — все это происходило в контексте уже запущенной мошеннической схемы. Именно преступники создали условия, при которых Лариса Долина была вынуждена срочно продавать жилье, перевела деньги “на безопасный счет”, а потом лишилась и средств, и имущества. Лурье оказалась втянута в эту историю как финальный покупатель, но суд посчитал, что даже при внешней законности она должна была обратить внимание на слишком низкую цену, общую странность ситуации и, как минимум, поинтересоваться причинами срочности сделки», — объяснил юрист.
Он добавил, что преступники сыграли ключевую роль в этой истории. Они не только обманули Долину, но и вовлекли в процесс постороннего человека, тем самым создав конфликт между двумя потерпевшими.
Адвокат Полины Лурье уже заявила, что намерена подавать апелляционную жалобу.