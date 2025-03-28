ABC: легкомоторный самолет разбился во время Австралийского международного шоу

Легкомоторный самолет разбился во время Австралийского международного авиашоу «Авалон». Об этом пишет издание ABC. Отмечается, что пилот хотел выполнить трюк «мёртвая петля» и не справился с управлением.
Авиасудно рухнуло на взлётную полосу, 50-летний пилот не успел эвакуироваться. Но несмотря на жёсткую посадку он выжил, сейчас находится в больнице. Медики расценивают его состояние как тяжелое.
Ранее KP.RU сообщил, что военный самолет разбился в Судане. Отмечается, что весь экипаж погиб. Военный самолет в Судане рухнул на жилой квартал Омдурмана, расположенного к западу от Хартума. Из-за того, что авария случилась недалеко от домов, пострадало несколько местных жителей. Всем пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение из-за технической неисправности.