Ожидающим депортацию из России мигрантам включили песню «Матушка-земля»

Мигрантам включили трек «Матушка-земля». Видео © Telegram / ЧП САМАРА.
На видео видно, как в помещении, где находятся десятки мигрантов, через колонку звучит знаменитый трек Татьяны Куртуковой. Иностранцы слушают музыку, опустив глаза. Регион, в котором было снято это видео, не указан.
Ранее Life.ru сообщал, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят получать водительские права. Лицам, ожидающим депортации, будет отказано в возможности пройти экзамен. Соответствующие поправки в административный регламент предложили внести в МВД России.