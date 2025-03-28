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Ожидающим депортацию из России мигрантам включили песню «Матушка-земля»

В России мигрантам, ожидающим депортации, включили песню «Матушка-земля». Видеозапись с их реакцией на композицию была опубликована в телеграм-канале «ЧП Самара».

Источник: Life.ru

Мигрантам включили трек «Матушка-земля». Видео © Telegram / ЧП САМАРА.

На видео видно, как в помещении, где находятся десятки мигрантов, через колонку звучит знаменитый трек Татьяны Куртуковой. Иностранцы слушают музыку, опустив глаза. Регион, в котором было снято это видео, не указан.

Ранее Life.ru сообщал, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят получать водительские права. Лицам, ожидающим депортации, будет отказано в возможности пройти экзамен. Соответствующие поправки в административный регламент предложили внести в МВД России.