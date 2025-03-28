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Офицер ВС РФ: ВСУ превращают Курскую область в пустыню

Штурмовые группы 22-го полка ВС РФ продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение.
Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики превращают Курскую область в пустыню, заявил представитель 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Все населенные пункты Курщины, которые мы освобождаем, превращены ВСУ в пустыню: магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все», — сказал российский боец в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что здания и машины заминированы, как и лесные насаждения. Все места переоборудованы в боевые позиции. В поселках наблюдаюется огромное количество вооружения производства НАТО и мин западного образца.

Подразделения 22-го полка ВС РФ продолжают операцию по окружению Гуево в Курской области.

Ранее сообщалось, что Киев приказал ВСУ захватывать территории в Курской и Белгородской областях.