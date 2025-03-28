Украинские боевики превращают Курскую область в пустыню, заявил представитель 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».
«Все населенные пункты Курщины, которые мы освобождаем, превращены ВСУ в пустыню: магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все», — сказал российский боец в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что здания и машины заминированы, как и лесные насаждения. Все места переоборудованы в боевые позиции. В поселках наблюдаюется огромное количество вооружения производства НАТО и мин западного образца.
Подразделения 22-го полка ВС РФ продолжают операцию по окружению Гуево в Курской области.
Ранее сообщалось, что Киев приказал ВСУ захватывать территории в Курской и Белгородской областях.