Живущего в России британского блогера поразило, как страна преодолела санкции

Сэм отметил, что недавний опыт пандемии тоже сыграл свою роль. По его словам, спустя время выяснилось, что русские ни по чему не скучают. По мнению британца, в начале многие опасались ухода Netflix, но теперь у них есть собственные онлайн-кинотеатры. Запущенные отечественные компании заменили ушедшие бренды, что помогло преодолеть рестрикции. Русские верят, что всё будет хорошо, и действительно справляются с вызовами, подвёл итог британский блогер.